Эвакуации из больших городов в случае блекаута не последует. Кто-то придет в "Пункт Несокрушимости". Кто-то уедет за границу, - Шмыгаль

В случае блэкаута власти не планируют централизованно эвакуировать жителей крупных городов в сельскую местность.

Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль в интервью Интерфакс-Украина, передает Цензор.НЕТ.

Премьера спросили, есть ли план централизованного перемещения людей в сельскую местность, как их сейчас вывозят из прифронтовых населенных пунктов.

Нет. Централизованно можно вывозить, например, из Херсона в другую область, где есть условия для размещения. В случае блэкаута, это совсем другая история. Если он будет по всей стране, то куда вывозить, если вся страна в условиях гуманитарной катастрофы?

Мы понимаем, что будет происходить. Часть людей переедет в ближайшие сельские населенные пункты, часть планирует остаться в городах и сделала соответствующие приготовления. В том числе те же 500 тысяч генераторов, о которых я говорил (завезенные людьми в Украину с начала года 510,3 тыс. генераторов преимущественно малой мощности – ред.). Кто-то придет в "Пункт Несокрушимости". Кто-то уедет за границу", - рассказал Шмыгаль.

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По словам Шмыгаля, отдельные инструкции на случай блекаута имеют социальные службы, потому что есть большая категория людей, нуждающихся в поддержке и опеке. Также отдельные инструкции есть у энергетиков, как максимально быстро восстановить систему, и заживить в первую очередь "объекты выживания" – поставки воды, тепла и связи.

"Ключевая задача будет выжить. Поэтому сейчас делаем все, чтобы не допустить такого сценария", – подчеркнул премьер.