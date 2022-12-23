Российские оккупанты снесли половину развалин драматического театра Мариуполя. ВИДЕО

22 декабря 2022 года российские оккупанты снесли часть развалин драматического театра Мариуполя, который во время штурма города был разбомблен российскими самолетами и артиллерией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале советник мэра города Петр Андрющенко.

Он отметил: "Пока Мариуполь в экзиле думает о Культурной деоккупации, в Мариуполе оккупанты снесли половину Драматического театра. Просто снесли полностью. Так уже через два дня от него не останется даже физического воспоминания".