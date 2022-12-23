Мы обеспокоены сближением Ирана и России, - Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время телефонной беседы с президентом РФ Владимиром Путиным выразил обеспокоенность по поводу сближения Москвы и Тегерана. Такие детали утреннего разговора 22 декабря известны уже вечером.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ynet.

Отмечается, что Нетаньяху в беседе с Путиным, которая была длинна и охватывала широкий круг вопросов, выразил "глубокую обеспокоенность" по поводу сближения РФ с Ираном, особенно в связи с тем, как это может сказаться на ситуации в Сирии.

Утром в четверг, 22 декабря, офис лидера "Ликуд" Биньямина Нетаньяху сообщил о его телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным.

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В сообщении офиса лидера "Ликуды" говорится, что Путин поздравил Нетаньяху с победой на выборах и формированием правительства, и лидеры двух стран "обсудили ряд вопросов, главный из которых - война в Украине".

"Избранный премьер-министр Нетаньяху сказал президенту Путину, что он надеется, что как можно скорее будет найден путь прекратить войну и страдания, которые она причиняет. Избранный премьер-министр Нетаньяху сказал президенту Путину, что он полон решимости предотвратить получение Ираном ядерного оружия и прекратить его попытки создать военную базу на нашей северной границе", - отмечается в релизе.

Вечером в четверг, 22 декабря, офис Нетаньяху сообщил, что он позвонил по телефону действующему главе правительства Яиру Лапиду и проинформировал его о разговоре с Путиным.

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