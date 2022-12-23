Сотрудник разведки Германии задержан за шпионаж в пользу России

Сотрудник Федеральной разведывательной службы Германии (Bundesnachrichtendienst, BND) арестован по подозрению о передаче в этом году России информации, составляющей государственную тайну.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Обвиняемый подозревается в государственной измене", - сообщили в Федеральной прокуратуре Германии.

Мужчину задержали 21 декабря, в его квартире и на рабочем месте провели обыски. Также правоохранители обыскали жилье и рабочее место еще одного человека и два офиса BND в Берлине и Пулласе. Позже следователь судья Федеральной судебной палаты Германии выдал ордер на арест Карстена Л.А.

По словам главы BND Бруно Каля, спецслужба сама обнаружила вероятную госизмену и провела масштабное внутреннее расследование. "Когда подозрения подтвердились, была проинформирована прокуратура", - добавил он.

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Подробности обвинений в разведке не сообщили, отметив, что "воздержание и конфиденциальность очень важны в данном случае". "В случае с Россией мы имеем дело с актором, отличающимся беспринципностью и готовностью к насилию. Каждая разглашенная деталь даст противнику преимущество в намерении нанести урон Германии", - подчеркнул Каль.