Северная Корея заявляет, что не поставляет оружие в РФ
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Министерство иностранных дел Северной Кореи опровергает информацию о поставках боеприпасов в Россию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
МИД КНДР заявило, что между двумя странами "никогда не происходило никаких оружейных операций", сообщило в пятницу официальное северокорейское телеграфное агентство KCNA.
"Ложное сообщение японских СМИ о том, что КНДР предлагала оружие России, является самым абсурдным вымыслом, который не стоит никаких комментариев или интерпретаций", – заявил представитель МИД.
22 декабря представитель Администрации президента США по вопросам национальной безопасности Джон Кирби заявил, что ЧВК "Вагнер" приняла партию оружия из Северной Кореи для усиления российских войск в Украине.