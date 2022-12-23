Учения украинских военных на ЗРК Patriot могут впервые провести на территории США, - Politico

В Пентагоне рассматривают возможность обучения украинских военных эксплуатации системы ПВО Patriot на военной базе в США, вероятнее всего – в штате Оклахома.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом 22 декабря написало Politico со ссылкой на двух официальных лиц минобороны США.

В Пентагоне сообщали, что США "вскоре" начнут обучение украинских военных на ЗРК Patriot, оно потребует "несколько месяцев".

США уже научили около 3100 украинских военнослужащих, почти половину из них – работе с гаубицами M777 или РСЗО HIMARS, указали в минобороны. Но раньше ни одна учеба украинских военных не проводилась в Соединенных Штатах.

В Пентагоне также обсуждают, проводить ли все или часть обучения в США. Как указало Politico, окончательное решение США еще не было принято.

Одной батареей Patriot управляет примерно 90 военнослужащих и в нее входят компьютеры, система управления боем, радар с фазированной антенной решеткой, оборудование для выработки электроэнергии и "до восьми пусковых установок".

В зависимости от конфигурации платформы стоимость системы Patriot составляет от $450 до $550 млн, а одна ракета – примерно $4 млн, отметили в Пентагоне.

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