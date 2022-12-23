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Учения украинских военных на ЗРК Patriot могут впервые провести на территории США, - Politico

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Учения украинских военных на ЗРК Patriot могут впервые провести на территории США, - Politico
В Пентагоне рассматривают возможность обучения украинских военных эксплуатации системы ПВО Patriot на военной базе в США, вероятнее всего – в штате Оклахома.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом 22 декабря написало Politico со ссылкой на двух официальных лиц минобороны США.

В Пентагоне сообщали, что США "вскоре" начнут обучение украинских военных на ЗРК Patriot, оно потребует "несколько месяцев".

США уже научили около 3100 украинских военнослужащих, почти половину из них – работе с гаубицами M777 или РСЗО HIMARS, указали в минобороны. Но раньше ни одна учеба украинских военных не проводилась в Соединенных Штатах.

В Пентагоне также обсуждают, проводить ли все или часть обучения в США. Как указало Politico, окончательное решение США еще не было принято.

Одной батареей Patriot управляет примерно 90 военнослужащих и в нее входят компьютеры, система управления боем, радар с фазированной антенной решеткой, оборудование для выработки электроэнергии и "до восьми пусковых установок".

В зависимости от конфигурации платформы стоимость системы Patriot составляет от $450 до $550 млн, а одна ракета – примерно $4 млн, отметили в Пентагоне.

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Топ комментарии

  • Anatoll 4de917de
    Белый Дом не услышал ни Президента Зеленского, ни Главнокомандующего ВСУ , Генерала Залужного:
    ,,Мне нужно 300 танков, 600-700 БМП, 500 гаубиц. Тогда, думаю, вполне реально выйти на рубежи 23 февраля. Но двумя бригадами я не смогу..... ,,
  • Randall Flag da70119e
    Тупість. Зволікати дев'ять (!) місяців, дочекатися знищення більшої частини енергоінфраструктури України і нарешті з барського плеча дати одну батарею. При цьому вони лише зараз (!) почнуть навчати наших військових нею користуватися. Тобто реальний ефект від її застосування з'явиться не раніше, ніж за два місяці в найкращому випадку.

    Ну от як таке може бути? І це при тому, що важкого озброєння, яке вазелін попросив у них після оціїї тріскотні у конгресі йому так і недали. Ракет дальнобійних нам теж не дають, бо, бачте, це "підірве єдність країн НАТО у підтримці України!. Тьху!

    І лендліз, звісно, ніхто ВЗАГАЛІ не згадував? А наіщо? Це ж така дрібничка несуттєва. Забувайте скоріше про неї...
  • Олег Квиташ
    Має, так нам надають легкоброньовані авто але для їх підтримки та ефективного використання потрібні танки та артилерія не кажучи про авіацію. Краще один раз знищити аеродром зі стратегічними бомбардувальниками ніж десять років відстрілюватись від ракет, навіть з допомогою зрк Птріот, а враховуючи вартість однієї ракети "задоволення" це не із дешевих.
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