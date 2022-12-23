Ранение у Рогозина тяжелее, чем считали ранее, - предатель Царев

Государственный предатель, экс-нардеп Олег Царев обнародовал информацию, что ранение российского политика, экс-руководителя Роскосмоса Дмитрия Рогозина тяжелее, чем считали изначально.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграм-канале.

"К сожалению, ранение Дмитрия Рогозина тяжелее, чем казалось сначала. Все труднее. У жены Дмитрия Татьяны тяжелая контузия", - отметил он.

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Накануне стало известно, что Рогозин и премьер-министр ДНР Виталий Хоценко получили ранения при взрыве в ресторане в оккупированном Донецке. Они праздновали там дня рождения Рогозина.

Украинские пограничники знали, где именно на оккупированных территориях находится бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и сообщили эти данные "неравнодушным товарищам".