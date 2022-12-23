Путин пытается снять с себя ответственность за затяжную войну в Украине, – ISW

Российский президент пытается снять ответственность за затяжную войну в Украине.

Так считают аналитики Института изучения войны (ISW), передает Цензор.НЕТ.

"Путин удваивает усилия, чтобы снять ответственность за ведение затяжной войны в Украине. Путин сделал несколько заявлений о том, что Россия стремится поскорее закончить войну, одновременно отметив, что РФ не будет наращивать темпы "специальной военной операции", поскольку это приведет к "неоправданным потерям". Оба заявления являются частью консолидированных усилий Кремля, направленных на оправдание военных усилий Путина перед российской внутренней аудиторией, которая все больше жертвует собой ради достижения нереалистичных целей Кремля", - говорится в сообщении

В ISW напомнили, что российские военные не одержали ни одной значительной победы с момента падения Лисичанска 3 июля.

"Путин и представители министерства обороны РФ неоднократно выступали с заявлениями и предлагали расплывчатые оправдания военных неудач в последние дни, вероятно, пытаясь приуменьшить последствия продолжительной войны", – отмечается в отчете института.

Смотрите: Азербайджанцы заблокировали движение колонны российских "миротворцев" в Лачинском коридоре. ВИДЕО