Новости • Агрессия России против Украины

Путин пытается снять с себя ответственность за затяжную войну в Украине, – ISW

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Путин пытается снять с себя ответственность за затяжную войну в Украине, – ISW
Российский президент пытается снять ответственность за затяжную войну в Украине.

Так считают аналитики Института изучения войны (ISW), передает Цензор.НЕТ.

"Путин удваивает усилия, чтобы снять ответственность за ведение затяжной войны в Украине. Путин сделал несколько заявлений о том, что Россия стремится поскорее закончить войну, одновременно отметив, что РФ не будет наращивать темпы "специальной военной операции", поскольку это приведет к "неоправданным потерям". Оба заявления являются частью консолидированных усилий Кремля, направленных на оправдание военных усилий Путина перед российской внутренней аудиторией, которая все больше жертвует собой ради достижения нереалистичных целей Кремля", - говорится в сообщении

В ISW напомнили, что российские военные не одержали ни одной значительной победы с момента падения Лисичанска 3 июля.

"Путин и представители министерства обороны РФ неоднократно выступали с заявлениями и предлагали расплывчатые оправдания военных неудач в последние дни, вероятно, пытаясь приуменьшить последствия продолжительной войны", – отмечается в отчете института.

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Топ комментарии

  • arye z.
    У перемоги багато батьків, поразка завжди сирота.
    Що й сталося.
    Якби, як і було заплановано, 9 Травня на центральній площі Києва, Хрещатику, маршал Шойгу доповів Верховноголовнокомандувачу Путіна про повну та остаточну перемогу над Україною та розпочав Парад Перемоги, то з батьками цієї "перемоги" все було б ясно - Великий та Мудрий Вождь Путін і трохи менше, але теж великий полководець Шойгу. Але не сталося.
    І тому сьогодні, на 303-й день війни, сирітка "великої російської перемоги", що повністю обісралася, не може знайти своїх батьків.
    Треба б тест на ДНК провести.
  • Serhiy Tokolov
    руZZкі не будуть нарощувати темп, бо дістали піZZди і то, єдина причина деескалації конфлікту.
    Слава ЗСУ-миротворцям!
  • Юрий Викторович 4a8dfeac
    А я читаю регулярно.Здохне,а я боюсь,що не знатиму і свято пропущу.
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