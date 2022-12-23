Герасимов попытался возродить развенчанный российский нарратив о том, что Кремль не планировал вторжение в Украину, – ISW

Начальник Генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов попытался возобновить развенчавшийся российский нарратив о том, что Кремль не планировал вторжение в Украину, чтобы оправдать войну.

Так считают аналитики Института изучения войны (ISW), передает Цензор.НЕТ.

22 декабря Герасимов публично выступил для информирования иностранных военных атташе, заявив, что Россия была вынуждена начать "специальную военную операцию" в ответ на рост "неонацистской идеологии" в Украине и "активную военную подготовку Киева к освобождению Донбасса и Крыма в начале 2022 года".

"Разведка США разоблачила продуманный план Кремля по организации серии атак под фальшивым флагом на востоке Украины в начале февраля, атак, которыми Кремль намеревался спровоцировать и оправдать войну. Возможно, Герасимов пытается возобновить эту бессмысленную информационную операцию, чтобы помочь оправдать войну перед внутренней российской аудиторией", – говорится в отчете.

Герасимов также отметил, что российские войска сосредотачивают большинство своих усилий на захвате Донецкой области, что также сигнализирует о возвращении к довоенному нарративу в вероятной попытке вернуть общественную поддержку войны.

"Это утверждение также неточно - Донецкая область является местом единственной активной наступательной операции России, но большинство боевой силы России находится в других частях Украины", - отметили аналитики

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Кремль воздерживался от публичного показа Герасимова в течение почти десяти месяцев до 17 декабря и, вероятно, пытается снова представить его как другую фигуру, ответственную за войну, поскольку идет второй год вторжения.

"Герасимов продолжил объяснение Путина и министра обороны России Сергея Шойгу по поводу мобилизации и даже попытался объяснить выход России из правобережной Херсонской области превентивной мерой "угрозой" украинского высокоточного удара по Каховской ГЭС", - добавили аналитики.

Герасимов также утверждал, что Россия стабилизировала линию фронта на участке земли протяженностью 815 км. Появление Герасимова, по всей вероятности, является продолжением недавних усилий Кремля рационализировать стоимость войны в Украине, сплотить поддержку затяжной войны и восстановить свои нарративы.

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