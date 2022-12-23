Герасимов попытался возродить развенчанный российский нарратив о том, что Кремль не планировал вторжение в Украину, – ISW
Так считают аналитики Института изучения войны (ISW), передает Цензор.НЕТ.
22 декабря Герасимов публично выступил для информирования иностранных военных атташе, заявив, что Россия была вынуждена начать "специальную военную операцию" в ответ на рост "неонацистской идеологии" в Украине и "активную военную подготовку Киева к освобождению Донбасса и Крыма в начале 2022 года".
"Разведка США разоблачила продуманный план Кремля по организации серии атак под фальшивым флагом на востоке Украины в начале февраля, атак, которыми Кремль намеревался спровоцировать и оправдать войну. Возможно, Герасимов пытается возобновить эту бессмысленную информационную операцию, чтобы помочь оправдать войну перед внутренней российской аудиторией", – говорится в отчете.
Герасимов также отметил, что российские войска сосредотачивают большинство своих усилий на захвате Донецкой области, что также сигнализирует о возвращении к довоенному нарративу в вероятной попытке вернуть общественную поддержку войны.
"Это утверждение также неточно - Донецкая область является местом единственной активной наступательной операции России, но большинство боевой силы России находится в других частях Украины", - отметили аналитики
Кремль воздерживался от публичного показа Герасимова в течение почти десяти месяцев до 17 декабря и, вероятно, пытается снова представить его как другую фигуру, ответственную за войну, поскольку идет второй год вторжения.
"Герасимов продолжил объяснение Путина и министра обороны России Сергея Шойгу по поводу мобилизации и даже попытался объяснить выход России из правобережной Херсонской области превентивной мерой "угрозой" украинского высокоточного удара по Каховской ГЭС", - добавили аналитики.
Герасимов также утверждал, что Россия стабилизировала линию фронта на участке земли протяженностью 815 км. Появление Герасимова, по всей вероятности, является продолжением недавних усилий Кремля рационализировать стоимость войны в Украине, сплотить поддержку затяжной войны и восстановить свои нарративы.