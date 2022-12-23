Кремль назвал передачу Украине от США систем Patriot "затягиванием войны", – ISW

Президент России Владимир Путин заявил, что передача Украине Соединенными Штатами противовоздушных комплексов Patriot является шагом к затягиванию войны, в то же время пытаясь уменьшить их оборонное значение.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), передает Цензор.НЕТ.

"Путин неправдиво обвинил Соединенные Штаты в затягивании войны в Украине из-за передачи систем противовоздушной обороны Patriot, и туманно намекнул, что эти системы не будут выполнять оборонные цели", — говорится в сообщении.

При этом Путин уже говорил о готовности к затягиванию войны задолго до решения США перебросить Patriot в Украину, даже заявив 7 декабря, что "специальная военная операция" будет продолжительным процессом. В то же время Кремль также долгое время ложно выставлял любую помощь Запада Украине как эскалацию.

"Система Patriot усилит способность Украины защищать критически важную гражданскую инфраструктуру от воздушной и ракетной кампании России, которая направлена на причинение страданий гражданскому населению Украины. Системы Patriot будут мешать Путину заставить Украину сдаться на его условиях, что, возможно, и подразумевает Путин, когда говорит, что это затягивает войну", - считают аналитики.

Кроме того, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что выступление Зеленского в Конгрессе США 21 декабря и передача США Украине ЗРК Patriot лишь "доказывает", что Соединенные Штаты ведут прокси-войну в Украине, и что нет никаких признаков готовности к мирным переговорам.

Читайте: Байден готов встретиться с Путиным, если Россия проявит серьезную готовность к переговорам, - Белый дом