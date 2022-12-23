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Ночью россияне обстреляли Никополь и Марганец. Повреждены частные дома, газопровод, - ОВА

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Ночью россияне обстреляли Никополь и Марганец. Повреждены частные дома, газопровод, - ОВА
Российские военные ночью нанесли удары с тяжелой артиллерии по Никополю и Марганцу на Никопольщине.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, информирует Цензор.НЕТ.

Дважды российская тяжелая артиллерия накрыла огнем ночную Никопольщину. Нанесла удары по двум городам – Никополю и Марганцу.

Люди уцелели. В Никополе российские снаряды разрушили частные дома, хозяйственные постройки и газопровод. В Марганце последствия обстрелов выясняются", - говорится в сообщении.

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