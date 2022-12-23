Россия готовит оборонные позиции у перешейка в Крыму, ВСУ уничтожили центр БПЛА – Генштаб

Армия России готовит оборонительные позиции между Красноперекопском и Джанкоем. Украинские военные уничтожили центр беспилотников армии РФ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба.

"В Крыму оккупанты производят инженерное оборудование оборонных позиций вдоль дороги Красноперекопск-Джанкой.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, уничтожила три зенитно-ракетных комплекса и один центр БПЛА противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины в то же время поразили три пункта управления, три состава боеприпасов и восемь районов сосредоточения живой силы оккупантов", - говорится в сообщении.

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