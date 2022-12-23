Нельзя просто объявить мир в Украине, военные расходы в интересах Италии, - Мелони

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что нельзя просто взять и объявить мир в Украине и настояла на необходимости военных расходов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

По ее словам, мир и свобода в Европе не должны восприниматься как должное – она отметила, что ничто не должно восприниматься как должное, если нет осознания необходимости защищать его.

Мелони заявила, что за войной РФ против Украины стоят "более серьезные проблемы, которые касаются не только Украины и России".

"Италия четко и без колебаний встала на сторону Украины. Полярной звездой остается диалог для справедливого мира для украинцев, вопрос сложный, нельзя просто объявить мир, чтобы его получить", - подчеркнула премьер.

Она отметила, что военные расходы необходимы для защиты интересов Италии.

"Если вы решите не защищать себя, кто-то другой сделает это за вас, но тогда тот кто-то другой не сделает это бесплатно", - подытожила Мэлони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Италия будет оказывать военную помощь Украине, по крайней мере, до начала переговоров о мире, - министр обороны Крозетто