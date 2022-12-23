867 детей получили ранения в Украине с начала полномасштабной войны
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, эти цифры не окончательны, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
"Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 428, Харьковской - 267, Киевской - 117, Николаевской - 80, Запорожской - 80, Херсонской - 74, Черниговской - 68, Луганской - 65, Днепропетровской - 40", - говорится в сообщении.
Так, 22 декабря в результате обстрела врагом с. Магдалиновка Запорожской области получили ранения двое мальчиков в возрасте 3 и 15 лет.
Также 22 декабря из-за обстрела оккупантами г. Марганец Днепропетровской области травмирована 8-летняя девочка.
Кроме того сообщается, что из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 3126 учебных заведений. 337 из них разрушены полностью.