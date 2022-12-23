867 детей получили ранения в Украине с начала полномасштабной войны

Более 1317 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По состоянию на утро 23 декабря 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось – 450. Возросло количество раненых – 867.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, эти цифры не окончательны, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

"Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 428, Харьковской - 267, Киевской - 117, Николаевской - 80, Запорожской - 80, Херсонской - 74, Черниговской - 68, Луганской - 65, Днепропетровской - 40", - говорится в сообщении.

Так, 22 декабря в результате обстрела врагом с. Магдалиновка Запорожской области получили ранения двое мальчиков в возрасте 3 и 15 лет.

Также 22 декабря из-за обстрела оккупантами г. Марганец Днепропетровской области травмирована 8-летняя девочка.

Кроме того сообщается, что из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 3126 учебных заведений. 337 из них разрушены полностью.

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