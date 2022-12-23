У ВСУ очень неплохие позиции вблизи Сватово и Кременной, но погода не способствует быстрому прохождению тяжелой техники, - Гайдай

Российские оккупанты обороняются на направлении Сватово и Кременной.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

"Вблизи Сватового и Кременной россияне находятся в обороне. В ВСУ там очень неплохие позиции. Впрочем, погода пока не способствует быстрому прохождению тяжелой техники. В Белогоровке наши Силы обороны крепко держатся", - отметил он.

"Уцелевших зданий в освобожденных населенных пунктах – как административных, так и частных домов – осталось очень мало. Россияне почти непрерывно обстреливают их", - добавил Гайдай.

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