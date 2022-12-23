Если мы отступим, то будут новые Буча и Мариуполь. Россиян нужно остановить здесь и сейчас, - защитник Солонько

Украинский защитник Александр Солонько был одним из защитников Бахмута, на прошлой неделе началась долгожданная ротация.

Об этом идет речь в материале Politico, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, тактика россиян бросать своих военных на "мясо" обычна не только для Бахмута.

"Они отправляют своих новобранцев из российских тюрем в смертельные атаки, которые не только истощают нашу военную технику, но помогают армии захватчиков обозначать огневые позиции Украины", - сказал Солонько.

Это также помогает россиянам корректировать огонь артиллерии. После первой волны могут быть новые волны атак со стороны российской армии или наемников из ЧВК "Вагнера"

"Россияне пытаются прорваться южнее города, чтобы взять под огонь дорогу на Константиновку. Это очень важная транспортная артерия. У них этого не получается", - добавил Солонько.

Что касается морального положения украинских военных, ежедневно сталкивающихся с волнами россиян, Солонько утверждает, что он остается высоким, несмотря на все ужасы.

"Если мы отступим, дадим слабину, то будет новая Буча, новый Мариуполь, новые расстрелы мирного населения и другие зверства российских оккупантов. Поэтому их нужно остановить здесь и сейчас там, где мы есть и будем. При всех трудностях, несмотря на холод, угрозу смерти, есть четкое осознание цели и предназначения. Это помогает поддерживать подобающий моральный дух", - добавил он.

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