В оккупированный Мелитополь приехали кадыровцы, количество российских оккупантов увеличивается, - мэр Федоров

Число российских военных в оккупированном Мелитополе увеличивается, группы кадыровцев приезжают для контроля новомобилизованных.

Об этом сообщил мэр Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"На сегодняшний день количество российских военных только увеличивается. В начале этой недели мы говорили, что въехали новые группировки кадыровцев на территорию временно оккупированной Мелитопольщины", - сказал он.

По словам Федорова, они приехали, во-первых, чтобы взять под контроль блокпосты, а во-вторых, контролировать поведение новомобилизованных.

"Кадыровцы контролируют, чтобы они шли воевали, а не пьянствовали круглосуточно. Мы видим по всем селам, что количество российских военных не уменьшается, а увеличивается", - пояснил городской голова.

Мэр отметил, что в городе большая проблема с медикаментами. "Те, что можно найти на оккупированной территории, они в 16 раз дороже, чем в Запорожье, Днепре или Киеве", – пояснил он.

Он отметил, что уже вторую неделю оккупанты не дают украинцам выехать из оккупированного Мелитополя через Васильевку. До 15 января выезд полностью перекрыт.

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