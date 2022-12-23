В оккупированный Мелитополь приехали кадыровцы, количество российских оккупантов увеличивается, - мэр Федоров
Об этом сообщил мэр Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"На сегодняшний день количество российских военных только увеличивается. В начале этой недели мы говорили, что въехали новые группировки кадыровцев на территорию временно оккупированной Мелитопольщины", - сказал он.
По словам Федорова, они приехали, во-первых, чтобы взять под контроль блокпосты, а во-вторых, контролировать поведение новомобилизованных.
"Кадыровцы контролируют, чтобы они шли воевали, а не пьянствовали круглосуточно. Мы видим по всем селам, что количество российских военных не уменьшается, а увеличивается", - пояснил городской голова.
Мэр отметил, что в городе большая проблема с медикаментами. "Те, что можно найти на оккупированной территории, они в 16 раз дороже, чем в Запорожье, Днепре или Киеве", – пояснил он.
Он отметил, что уже вторую неделю оккупанты не дают украинцам выехать из оккупированного Мелитополя через Васильевку. До 15 января выезд полностью перекрыт.