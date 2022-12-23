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Германия рассмотрит, какое еще оружие можно поставить Украине, - Бербок

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Германия рассмотрит, какое еще оружие можно поставить Украине, - Бербок
Правительство Германии изучает вопрос о том, может ли оно оказать еще большую поддержку украинским вооруженным силам в защите от российских воздушных атак.

Об этом сообщила глава МИД Анналена Бербок, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"На фоне поставок Patriot мы также еще раз рассмотрим, что еще мы можем поставить, потому что мы знаем, что эти системы ПВО спасают жизнь", - сказала министр.

Издание RND отмечает, что Бундесвер также располагает этими системами и совсем недавно заверил Польшу, что три системы будут развернуты на ее территории. Однако в среду пресс-секретарь правительства Штеффен Гебештрайт дал понять, что их не хватает для передачи Украине.

Однако Германия уже поставила другие виды ПВО, в частности, систему "Iris-Т", которая может защитить от атаки целый город. Также было предоставлено 30 зенитных установок Gepard. В настоящее время планируется поставить еще три системы "Iris-Т" и семь Gepard.

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    У них тієї зброї з гулькин ніс. Велика подяка фрау Ріббентроп. Агенту впливу *****.
  • Максім ХОЙ 07fb0949
  • Валентин Коваль
    Можете надати більше -- даже не сумніваитесь в своіх можливостях . Мнітельні ви наші .
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