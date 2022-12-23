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В РФ утвердили новую школьную программу с войной в Украине в курсе истории и обучением стрельбе из автомата Калашникова на ОБЖ

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В РФ утвердили новую школьную программу с войной в Украине в курсе истории и обучением стрельбе из автомата Калашникова на ОБЖ
Российское Министерство образования утвердило школьную программу с курсом о войне в Украине, а также с обучением стрельбе из автомата Калашникова и бросанию гранаты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание "Медиазона".

Программа предусматривает, что учащиеся старших классов в рамках курса истории России будут изучать такие темы, как "государственный переворот 2014 года" в Украине, "воссоединение Крыма и Севастополя с Россией", "гуманитарная поддержка ДНР и ЛНР", а также "специальная военная операция и последующие "санкции США и их союзников".

В программу ОБЖ для 10-11 классов добавили модуль "элементы начальной военной подготовки", включающий правила стрельбы из автомата Калашникова АК-74, принципы действия ручных гранат Ф-1 и РГД-5 и оказание первой помощи в бою.

В другом модуле ОБЖ будут изучать "основы противодействия экстремизму и терроризму" (в частности, школьникам должны будут рассказывать о предусмотренном за них в УК наказании).

Также ученикам расскажут о "деструктивных молодежных субкультурах и экстремистских объединениях", "праворадикальных группировках нацистской направленности" и "леворадикальных сообществах".

Отмечается, что программа начала разрабатываться осенью после того, как Госдума приняла закон о "единых стандартах изучения гуманитарных предметов".

Она станет обязательной для государственных и частных школ со следующего учебного года.

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    Дімон Мендель виклав свою суть.
  • 5 копійок
    Вчитимуть захищатися від України. А то Бандера нападе.
  • Victor Frey
    у нас також давно треба було вернути початкову військову підготовку. Жили і живемо і вже воюємо на 2/3 кордону з ворогами. В роки срср як би там зараз не говорили про минуле - кожен школяр вмів швидко розбирати та збирати автомат, регулярно тренувались, стріляли в шкільних тирах які були навіть в забитих селах. Але ж не на часі, ми мирна нація і головне припинити стріляти...
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