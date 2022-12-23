В РФ утвердили новую школьную программу с войной в Украине в курсе истории и обучением стрельбе из автомата Калашникова на ОБЖ
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание "Медиазона".
Программа предусматривает, что учащиеся старших классов в рамках курса истории России будут изучать такие темы, как "государственный переворот 2014 года" в Украине, "воссоединение Крыма и Севастополя с Россией", "гуманитарная поддержка ДНР и ЛНР", а также "специальная военная операция и последующие "санкции США и их союзников".
В программу ОБЖ для 10-11 классов добавили модуль "элементы начальной военной подготовки", включающий правила стрельбы из автомата Калашникова АК-74, принципы действия ручных гранат Ф-1 и РГД-5 и оказание первой помощи в бою.
В другом модуле ОБЖ будут изучать "основы противодействия экстремизму и терроризму" (в частности, школьникам должны будут рассказывать о предусмотренном за них в УК наказании).
Также ученикам расскажут о "деструктивных молодежных субкультурах и экстремистских объединениях", "праворадикальных группировках нацистской направленности" и "леворадикальных сообществах".
Отмечается, что программа начала разрабатываться осенью после того, как Госдума приняла закон о "единых стандартах изучения гуманитарных предметов".
Она станет обязательной для государственных и частных школ со следующего учебного года.