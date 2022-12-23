В РФ утвердили новую школьную программу с войной в Украине в курсе истории и обучением стрельбе из автомата Калашникова на ОБЖ

Российское Министерство образования утвердило школьную программу с курсом о войне в Украине, а также с обучением стрельбе из автомата Калашникова и бросанию гранаты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание "Медиазона".

Программа предусматривает, что учащиеся старших классов в рамках курса истории России будут изучать такие темы, как "государственный переворот 2014 года" в Украине, "воссоединение Крыма и Севастополя с Россией", "гуманитарная поддержка ДНР и ЛНР", а также "специальная военная операция и последующие "санкции США и их союзников".

В программу ОБЖ для 10-11 классов добавили модуль "элементы начальной военной подготовки", включающий правила стрельбы из автомата Калашникова АК-74, принципы действия ручных гранат Ф-1 и РГД-5 и оказание первой помощи в бою.

В другом модуле ОБЖ будут изучать "основы противодействия экстремизму и терроризму" (в частности, школьникам должны будут рассказывать о предусмотренном за них в УК наказании).

Также ученикам расскажут о "деструктивных молодежных субкультурах и экстремистских объединениях", "праворадикальных группировках нацистской направленности" и "леворадикальных сообществах".

Отмечается, что программа начала разрабатываться осенью после того, как Госдума приняла закон о "единых стандартах изучения гуманитарных предметов".

Она станет обязательной для государственных и частных школ со следующего учебного года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В оккупированный Мелитополь завезли учителей из Дагестана, - ЦНС