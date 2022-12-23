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ЕС ожидает, что Украина изменит закон о Конституционном суде и учтет рекомендации "Венецианки"

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ЕС ожидает, что Украина изменит закон о Конституционном суде и учтет рекомендации "Венецианки"
Европейская Комиссия ожидает, что украинские власти полностью учтут рекомендации Венецианской комиссии к закону 7662 о Конституционном суде.

Об этом в комментарии Суспильному заявила представитель Европейской комиссии Ана Пизонеро, сообщает Цензор.НЕТ.

"Еврокомиссия ожидает, что украинские власти полностью учтут рекомендации Венецианской комиссии, опубликованные после принятия закона 19 декабря, включая увеличение количества членов ДГЭ до семи. Дополнительный член должен быть по международной квоте для предотвращения патовой ситуации в принятии решений", - сказала спикер ЕК.

По ее словам, это особенно важно для укрепления доверия общественности к новому процессу отбора судей.

"Закон является ключевым для обеспечения назначения в КСУ судей высочайшей добродетели и профессиональной квалификации", - сказала Пизонеро.

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Реформа КСУ является одним из семи "шагов", изложенных в Заключении Еврокомиссии от 17 июня, которые Украина должна осуществить в контексте обретения статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.

"Европейская Комиссия будет внимательно следить за этим процессом. Прогресс в судебной реформе остается жизненно важным для укрепления устойчивости Украины", - сказала представитель ЕК.

Топ комментарии

  • Алла Новосад 5b57f84f
    Чому ж? Цей ганебний закон він вже підписав і згідно нього буде творитись владний бєспрєдєл в Україні.

    Але "Герой планетарного масштабу" буде ставати в позу ображеного і волати "Чому нас не беруть в ЄС?!!!".
  • Віталій Українець 25a2fa89
    А Єрмак в своєму стилі.Ця зелена гопота все ще сподівається що всі їхні оборудки прохиляють,ЄС та США сліпі і глухо-німі.
  • Виталий Танчик 0fc3d8f4
    На жаль вже неодноразово помічав як нинішні можновладці на публіку кажуть про свої прагнення до ЄС та НАТО, а на практиці роблять все, щоб НЕ виконувати вимог цих організацій для вступу у них України, що особисто я сприймаю як злочинний саботаж за який треба притягати до кримінальної відповідальності!!!
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