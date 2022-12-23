У Києві продовжують діяти аварійні відключення світла, проте вода та тепло подаються у штатному режимі, - КМВА

У Києві станом на ранок, 23 грудня тепло та воду подають у штатному режимі. Зі світлом поки ситуація складна, продовжуються екстерні відключення.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на начальника КМВА Сергея Попко.

"Тепло- и водоснабжение подаётся во все районы столицы в штатном режиме. Позитивной динамики удалось достичь за счет возобновляемых работ в энергосистеме и благодаря более осознанному потреблению электроэнергии жителями города", – говорится в сообщении.

Однако в КГВА отметили, что на верхних этажах обесточенных многоэтажек возможно пониженное давление воды.

"Энергетики продолжают работать над ликвидацией повреждений в сети энергосистемы Киева. Город до сих пор живет в режиме аварийных отключений", - отметил Попко.

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