Вступил в силу закон об отпусках военных во время военного положения

Закон о предоставлении военнослужащим отпусков во время военного положения вступил в силу.

Как передает Цензор.НЕТ, Закон №2822-ІХ "О внесении изменения в пункт 18 статьи 10-1 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" о предоставлении военнослужащим отпусков во время действия военного положения" был опубликован в официальной газете Верховной Рады "Голос Украины".

Согласно тексту Закона, в особый период во время действия военного положения военным может предоставляться часть ежегодного основного отпуска, а также отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам с сохранением денежного обеспечения.

Каждый из указанных отпусков может быть продолжительностью не более 10 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно, но не более двух суток в один конец.

В то же время часть ежегодного основного отпуска может быть предоставлена один раз в течение календарного года при одновременном отсутствии не более 30% общей численности военнослужащих определенной категории соответствующего подразделения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленского просят ветировать закон об усилении наказания военнослужащих - петиция