Увеличение количества российской армии принесет ее руководству значительные проблемы, - британская разведка

Российское военное руководство будет иметь значительные проблемы при расширении количества личного состава своих вооруженных сил в соответствии с озвученными планами.

Об этом говорится в отчете разведки, опубликованном министерством внутренних дел Великобритании, сообщает Цензор.НЕТ.

В министерстве внутренних дел напомнили, что 21 декабря на расширенной коллегии Минобороны РФ президенту Владимиру Путину представили планы увеличения российской армии примерно на 30% – до 1,5 миллиона человек. Когда этот уровень будет достигнут, неизвестно.

"Российский министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что расширение будет привлекать как минимум две бригады на северо-западе России, чтобы увеличить численность дивизии. Он назвал якобы угрозу вступления Финляндии и Швеции в НАТО", - говорится в сообщении.

Это – одно из первых представлений о том, как Россия стремится адаптировать свои силы к долгосрочным стратегическим вызовам, возникшим в результате ее вторжения в Украину. В то же время возникает вопрос, как именно РФ будет выполнять эти планы на фоне своих военных неудач.

"Остается непонятным, как Россия найдет новобранцев для завершения такого расширения в то время, когда ее силы находятся под беспрецедентным давлением в Украине", - отметили в британской разведке.

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