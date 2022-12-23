За прошедшие сутки российские оккупанты убили 5 гражданских, 18 человек получили ранения, - ОП. ИНФОГРАФИКА

В результате вооруженной агрессии Российской Федерации в Украине за прошедшие сутки погибли 5 гражданских, получили ранения - 18.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Жертвы среди гражданского населения в результате вооруженной агрессии РФ за 22.12.2022 (по состоянию на 09:00 23.12.2022):



Донецкая область - 4 погибших, 7 раненых

Запорожская область - 2 раненых

Харьковская область - 6 раненых ( у т.ч. 1 на мине)

Херсонская область - 1 погибший, 3 раненых", - говорится в сообщении.

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