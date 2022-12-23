Заместитель Шойгу Иванов наживается на строительстве в оккупированном Мариуполе, - фонд Навального

Заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов и его супруга Светлана обогащаются на строительстве в оккупированном и разрушенном украинском городе Мариуполе.

Об этом говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Иванов ответственен за контроль строительства военных городков, кадетских училищ, больниц, детских садов, военных аэродромов, космодромов и других построек для армии России. В их числе главный храм Министерства обороны РФ.

Занимается этим "Военно-строительная компания" при Минобороны РФ.

Теперь она взялась и за строительство в почти разрушенном русской армией Мариуполе. "Военно-строительная компания" (ВБК) отчитывается6, что уже возвело там 12 пятиэтажек.

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С сайта компании ясно, что она ведет несколько строек на оккупированной части Донбасса: это еще и Луганск, восстановление монумента на Савур-Могиле и прокладка водопровода от Ханженковского водохранилища на оккупированную часть Донецкой области. Но именно мариупольское строительство ярко освещается в российских СМИ.

Даже на пропагандистских видео российские журналисты не могут скрыть то, что новые дома окружены руинами. Кто составит основное количество жителей нового комплекса, не упоминается.

"ФБК" установил, что это строительство обогащает семью замминистра обороны РФ

В материале "Фонда борьбы с коррупцией", основанном на письмах из электронной почты Светланы Ивановой, приведены цифры растрат семьи за предыдущие годы.

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В течение 6 лет семья замминистра минобороны РФ тратила на квартиры, яхты, бриллианты, люксовые часы, антиквариат и отдых в Сан-Тропе 1300 000 евро в год при условии официального дохода супругов не более 250 тысяч рублей в год, отмечают расследователь.

По словам авторов материала, жизнь не по заявленному состоянию возможна именно благодаря строительству. Теперь и в оккупированном Мариуполе.

На жилищных комплексах Мариуполя, по словам расследователей "ФБК", Иванов с партнерами уже заработали более 17 миллиардов рублей.

В октябре 2022 года Тимур Иванов попал под европейские санкции, а Светлана – нет, поскольку в июне этого же года они официально развелись.

"Фонд борьбы с коррупцией" предполагает, что развод связан с желанием вывести из-под санкций семейное имущество и деньги.