"Укрзализныця" сообщила о задержках нескольких рейсов из-за скопления поездов на границе с Польшей

На утро пятницы, 23 декабря, несколько поездов идут с задержками от 2 до 7 часов. Также из-за обстрела на участке Марганец-Никополь был изменен маршрут нескольких поездов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрзализныцю".

"У нас есть несколько утренних задержек из-за скопления поездов на польской границе:

№715/716 Перемышль — Киев +7:13

№31/32 Перемышль - Запорожье +3:58

№705/706 Киев — Перемышль +2:37

№89/90 Перемышль - Киев +2:30", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в связи с отсутствием напряжения в контактной сети в результате обстрела на участке Марганец-Никополь изменен маршрут следования следующих поездов:

№62 Одесса — Харьков со станции Кривой Рог Главный через Верховцево, Днепр Главный, Синельниково-2, Синельниково-1, Запорожье-1, Синельниково-1, Павлоград-1, Лозовая без захода на станции Апостолово, Никополь, Чортомлык, Марганец, Днепробут -2, Новомосковск Днепровский.

№120 Львов – Запорожье со станции Кривой Рог Главный через Верховцево, Днепр Главный, Синельниково-2, Синельниково-1, Запорожье-1, без захода на станции Апостолово, Никополь, Чортомлык, Марганец, Днепробут-2.

№276 Киев – Запорожье-1 со станции Кривой Рог Главный через Верховцево, Днепр Главный, Синельниково-2, Синельниково-1, Запорожье-1, без захода на станции Апостолово, Никополь, Чортомлык, Марганец, Днепробут-2.

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