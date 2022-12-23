Путин хочет не мира, а паузу для перегруппировки, - Столтенберг

Действия Кремля свидетельствуют о планах России возобновить наступление на Украину, а приглашение к переговорам лишь попытки выиграть время на подготовку.

Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пишет в колонке для Financial Times, сообщает Цензор.НЕТ.

Столтенберг напомнил, что Россия за последние месяцы мобилизовала около 200 тысяч новых людей, а события на поле боя свидетельствуют, что руководство не считается с потерями. Параллельно Москва пытается договориться об оружии и боеприпасах с другими авторитарными союзниками, прежде всего Ираном.

"Россия надеется заморозить войну, чтобы иметь время перегруппировать, перевооружить силы и попытаться возобновить наступление. Президент Украины Владимир Зеленский предлагал РФ начать отводить войска перед Рождеством как первый шаг к завершению конфликта, но Москва резко отвергла это предложение. Это Путин начал войну, и он может завершить ее хоть сегодня, уйдя из Украины. Сейчас нет признаков того, что он действительно хочет мира", - отметил генсек.

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Он добавил, что большинство войн рано или поздно завершаются переговорами, а Зеленский уже предлагал свою "формулу мира".

"Но стоит помнить, что происходящее за столом переговоров неразрывно связано с происходящим на поле боя. Мы должны продолжать поддерживать Украину, чтобы она могла удержаться как суверенное, независимое европейское государство. Если Путин выиграет в Украине, это будет сигналом для России - и других авторитарных режимов - что они могут получить желаемое силой. Это будет катастрофой для Украины. И это также сделает весь мир более опасным и всех нас более уязвимыми. Поэтому в наших собственных интересах безопасности - сохранять поддержку для Украины этой зимой, и столько, сколько будет нужно", - аргументирует Столтенберг.

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