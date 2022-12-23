Блинкен обсудил войну РФ против Украины с главой МИД Китая Ван И
2 6239
Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен провел телефонный разговор с главой МИД Китая Ван И. Среди тем была и война России против Украины.
Об этом Блинкен сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
Глава Государственного департамента сообщил, что темой для обсуждения были отношения США и КНР, пандемия COVID-19 и агрессивная война России против Украины.
"Критически важно поддерживать открытые каналы связи", - подчеркнул он.
Подробности переговоров неизвестны.
Китайская сторона разговора глав дипломатии пока не прокомментировала.
Китай принципиально не называет войну России против Украины войной. Он использует формулировку "украинский кризис" - так же, как и пропаганда в РФ.
Официальный Пекин не осудил ни агрессию РФ, ни ни одно из многочисленных военных преступлений ее армии.