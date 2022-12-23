Иран хочет наращивать поставки передовых вооружений России, - глава Моссад Барнеа

Иран готовит расширение поставок передовых видов вооружений России.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на израильское издание "Вести", об этом заявил глава израильского разведывательного агентства "Моссад" Давид Барнеа.

"Мы разными каналами предостерегаем о намерениях Ирана расширить свой ядерный проект и обогащении урана, а также о намерении иранского режима активизировать нападения на дружеские Израиля мусульманские страны региона. Мы не допустим, чтобы в распоряжении режима аятолла появилось ядерное оружие. Не только в ближайшие годы, некогда. Это мое обязательство, это обязательство Моссад", - отметил он.

Барнеа назвал парадоксальными заявления с призывами к подписанию нового ядерного соглашения с Ираном.

"При этом игнорируется откровенная ложь иранской стороны, записанная в соглашении. Тегеран не только не прекращает, но и усиливает попытки совершения терактов по всему миру, а мы ежедневно предотвращаем их", - добавил он.

Шеф израильской разведки добавил, что организация работает над созданием альянсов со странами Ближнего Востока и другими мусульманскими государствами, с которыми Израиль до сих пор не наладил официальные отношения.

Также Барнеа коснулся сотрудничества Ирана с РФ.

"Тегеран имеет далеко идущие планы по расширению поставок передовых систем вооружения России. При этом он пытается прятать эту деятельность под занавесом секретности", - сказал он.

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