Иран хочет наращивать поставки передовых вооружений России, - глава Моссад Барнеа
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на израильское издание "Вести", об этом заявил глава израильского разведывательного агентства "Моссад" Давид Барнеа.
"Мы разными каналами предостерегаем о намерениях Ирана расширить свой ядерный проект и обогащении урана, а также о намерении иранского режима активизировать нападения на дружеские Израиля мусульманские страны региона. Мы не допустим, чтобы в распоряжении режима аятолла появилось ядерное оружие. Не только в ближайшие годы, некогда. Это мое обязательство, это обязательство Моссад", - отметил он.
Барнеа назвал парадоксальными заявления с призывами к подписанию нового ядерного соглашения с Ираном.
"При этом игнорируется откровенная ложь иранской стороны, записанная в соглашении. Тегеран не только не прекращает, но и усиливает попытки совершения терактов по всему миру, а мы ежедневно предотвращаем их", - добавил он.
Шеф израильской разведки добавил, что организация работает над созданием альянсов со странами Ближнего Востока и другими мусульманскими государствами, с которыми Израиль до сих пор не наладил официальные отношения.
Также Барнеа коснулся сотрудничества Ирана с РФ.
"Тегеран имеет далеко идущие планы по расширению поставок передовых систем вооружения России. При этом он пытается прятать эту деятельность под занавесом секретности", - сказал он.