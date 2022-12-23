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Иран хочет наращивать поставки передовых вооружений России, - глава Моссад Барнеа

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Иран хочет наращивать поставки передовых вооружений России, - глава Моссад Барнеа
Иран готовит расширение поставок передовых видов вооружений России.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на израильское издание "Вести", об этом заявил глава израильского разведывательного агентства "Моссад" Давид Барнеа.

"Мы разными каналами предостерегаем о намерениях Ирана расширить свой ядерный проект и обогащении урана, а также о намерении иранского режима активизировать нападения на дружеские Израиля мусульманские страны региона. Мы не допустим, чтобы в распоряжении режима аятолла появилось ядерное оружие. Не только в ближайшие годы, некогда. Это мое обязательство, это обязательство Моссад", - отметил он.

Барнеа назвал парадоксальными заявления с призывами к подписанию нового ядерного соглашения с Ираном.

"При этом игнорируется откровенная ложь иранской стороны, записанная в соглашении. Тегеран не только не прекращает, но и усиливает попытки совершения терактов по всему миру, а мы ежедневно предотвращаем их", - добавил он.

Шеф израильской разведки добавил, что организация работает над созданием альянсов со странами Ближнего Востока и другими мусульманскими государствами, с которыми Израиль до сих пор не наладил официальные отношения.

Также Барнеа коснулся сотрудничества Ирана с РФ.

"Тегеран имеет далеко идущие планы по расширению поставок передовых систем вооружения России. При этом он пытается прятать эту деятельность под занавесом секретности", - сказал он.

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Топ комментарии

  • arye z.
    Іран призвів до нової і доти ніколи небаченої конфігурації політичних союзів на Близькому Сході.
    Повний пакет дипломатичних, економічних і політичних зв'язків Ізраїлю з Еміратами і такі самі зв'язки з Саудівською Аравією, що намічаються.
    Причина одна - Іран та його параноїдальне прагнення підім'яти під себе весь Близький Схід
    Саудівський Королівський Дім навіть опублікував порядок іранських ядерних ударів (якщо у нього з'явиться ядерна зброя)
    1. Саудівська Аравія
    2. ОАЕ
    3. Ізраїль
    Ось ці три потенційні цілі і почали працювати разом, щоб атомної зброї в Ірану ніколи не з'явилося
  • Krotow
    Кстати что там у русни такое передовое? Ядерные головки выпуска 1980-х?
  • alexandr shamov
    Во , для Гааги - ценный свидетель, в деле по террористам-агрессорам.
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