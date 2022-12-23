Спецназовцам, воюющим под Бахмутом, передали бензовоз, карематы и спальники.

Подразделения спецназовцев, воюющих под Бахмутом, передали бензовоз для горючего, карематы и спальные мешки.

Об этом сообщил пятый президент Украины и лидер "ЕС" Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на прессслужбу политсилы.

По словам защитников, подразделения обычно расположены в разных местах. И для того, чтобы они все функционировали, одного бензовоза недостаточно, поэтому искали еще один автомобиль.

"Если мы можем собрать все усилия и помочь тем, кто ведет бои под Бахмутом – это значит, что мы делаем вклад в приближение нашей победы", - подчеркнул Порошенко.

Когда пятый президент узнал, что спецназовцы ищут бензовоз и уже собрали половину суммы, он внес вторую половину средств.

"За двенадцать часов мы внесли деньги, бензовоз уехал из Сумской области", – добавил он.

Защитники добавили, что карематы и спальники также необходимы, поскольку, когда выходили из окружения, попали под обстрелы и часть имущества сгорела.

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