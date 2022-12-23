РФ не должна оказать влияния на события в Европе, как сегодня, - глава МИД Чехии Липовский

Россия должна получить сигнал от Европы, что она не сможет повторить такую агрессию, которая имеет место в Украине.

Об этом сообщил глава МИД Чехии Ян Липавский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

По его словам, Россия не должна влиять на события в Европе так, как она это делает сегодня, то ли из-за высоких цен на энергоносители, то ли из-за дезинформационной войны, то ли из-за создания искусственных волн миграции.

Министр также прокомментировал заявления президента Франции Эмманюэля Макрона, что необходимо подумать о том, какие гарантии Запад готов предоставить России, когда она вернется к переговорам о прекращении войны в Украине.

Я думал, что главным образом необходимо, чтобы Россия дала гарантии безопасности своим соседям, что она не будет на них нападать. Я считал, что важно, чтобы не было никакого распределения без Украины, без стран Центральной Европы или Балтии. российское руководство должно нести ответственность за начало агрессивной войны и попытку силой изменить границы в Европе", - пояснил он.

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