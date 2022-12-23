Волонтер Паевская (Тайра) открывает благотворительный фонд "Мрія", который будет помогать семьям военнопленных и гражданских пленников
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В канун дня святого Николая команда волонтера Юлии Паевской решила помочь детям военнопленных.
"Мы звонили и спрашивали, о чем они мечтают. А мечтают они, чтобы было тепло, чтобы залатали окно в детской, потому что холодно спать, чтобы папа или мама вернулись домой", - рассказала Паевская.
Семи военнопленных очень часто остаются один на один перед черной бездной горя и неизвестности. Они нуждаются в юридической, психологической и финансовой помощи. А иногда просто обнимал людей, которые их понимают.
"Я открываю благотворительный фонд "Мрія", который будет заботиться прежде всего о семьях военнопленных и гражданских пленников. Таких семей у нас около 10 тысяч по официальным данным", - отмечает волонтер.
Паевская планирует подписать меморандум с центром помощи пленным, с другими учреждениями и организациями, которые в сотрудничестве с государственными органами помогают в поиске пленных, оказывают помощь с оформлением статусов и выплат.
Это позволит увеличить шанс всем вернувшимся домой к своим родным. А пока будет продолжаться возвращение военнопленных, их семьи получат поддержку и помощь.
"Мечта – это дело смелых и свободных людей. Мечта – это то, что никто не имеет права отобрать у нас и наших детей. Мечта – это то, что делает невозможное возможным", - отметила Паевская.