Волонтер Паевская (Тайра) открывает благотворительный фонд "Мрія", который будет помогать семьям военнопленных и гражданских пленников

Благотворительный фонд "Мрія" будет заботиться о семьях военнопленных и гражданских пленников. Их, по официальным данным, около 10 тысяч.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В канун дня святого Николая команда волонтера Юлии Паевской решила помочь детям военнопленных.

"Мы звонили и спрашивали, о чем они мечтают. А мечтают они, чтобы было тепло, чтобы залатали окно в детской, потому что холодно спать, чтобы папа или мама вернулись домой", - рассказала Паевская.

Семи военнопленных очень часто остаются один на один перед черной бездной горя и неизвестности. Они нуждаются в юридической, психологической и финансовой помощи. А иногда просто обнимал людей, которые их понимают.

"Я открываю благотворительный фонд "Мрія", который будет заботиться прежде всего о семьях военнопленных и гражданских пленников. Таких семей у нас около 10 тысяч по официальным данным", - отмечает волонтер.

Паевская планирует подписать меморандум с центром помощи пленным, с другими учреждениями и организациями, которые в сотрудничестве с государственными органами помогают в поиске пленных, оказывают помощь с оформлением статусов и выплат.

Это позволит увеличить шанс всем вернувшимся домой к своим родным. А пока будет продолжаться возвращение военнопленных, их семьи получат поддержку и помощь.

"Мечта – это дело смелых и свободных людей. Мечта – это то, что никто не имеет права отобрать у нас и наших детей. Мечта – это то, что делает невозможное возможным", - отметила Паевская.

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