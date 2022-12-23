Кремлю ничего неизвестно о подготовке мирного плана по Украине, - Песков

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал информацию о подготовке мирного плана по Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание ТАСС.

"Кремлю ничего не известно о том, что Украина якобы готовит новый "мирный план". В Москве слышали заявления Зеленского о мирном урегулировании, но они были сделаны без учета нынешних реалий", - сказал он.

Напомним, в ноябре на саммите G20 Зеленский представил "украинскую формулу мира" из 10 пунктов.

По словам Зеленского, Байден во время встречи с ним поддержал формулу мира.

WSJ пишет, что команда Зеленского планирует представить свой мирный план в феврале 2023 года.