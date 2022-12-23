В течение недели Нацгвардейцы уничтожили более 10 единиц бронетехники противника, 2 БПЛА и склад с боеприпасами

За неделю артиллерийскими подразделениями выполнено около 120 огневых задач по поражению живой силы, огневых средств, авто- и бронетехники противника.

Об этом сообщает Национальная гвардия Украины в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"В условиях постоянного огневого воздействия противника продолжают выполнять боевые задачи наши спецназовцы. Так, на севере Харьковской области одним из отрядов специального назначения был уничтожен склад с боеприпасами и 2 БПЛА противника с помощью антидронового ружья.

Во время наступательных действий противника в районе н.п. Нескучное Донецкой области профессиональными действиями военнослужащих было уничтожено 1 танк, 1 БМП и взвод живой силы противника.

Силами и средствами подразделений разведки выявлена 261 цель противника. В частности, группа аэроразведки 27 Печерская бригада Национальной гвардии Украины в тесном взаимодействии с одной из бригад #ВСУ на Славянском направлении уничтожила 7 танков, 3 боевых бронированных автомобиля, несколько единиц автомобильной техники и нанесла поражение по 15 взводным опорным пунктам врага", - говорится в сообщении.

Кроме того, группами разминирования Нацгвардии на деоккупированных территориях Херсонской и Николаевской областей выявлено, обезврежено 447 взрывоопасных предметов, обследовано около 9 га местности и проверено более 27 км дорог.

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