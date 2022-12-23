Депутат Госдумы РФ Майданов, голосовавший за признание "Л/ДНР", приговорен к 15 годам тюрьмы, - СБУ

Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины депутата нижней палаты федерального собрания России Дениса Майданова, способствовавшего захвату части восточных регионов Украины.

Об этом сообщает в телеграме Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

"15 февраля этого года он поддержал постановление об обращении к президенту РФ с просьбой признать "независимость" оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Кроме этого, 22 февраля российский депутат проголосовал за ратификацию "договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" между страной-агрессором и террористическими организациями "л/днр".

Тем самым чиновник способствовал реализации кремлевского плана по захвату Украины.

Ведь соответствующие решения госдумы России высшее военно-политическое руководство России использовало как формальный повод для начала полномасштабного вторжения против Украины", - говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств суд признал Майданова виновным по ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Поскольку осужденный находится на территории РФ, то начало срока отбывания наказания определено со дня его фактического задержания.

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