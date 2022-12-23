Россию в Европе никто не ждет, она чужая, в отличие от украинцев и белорусов, - советник Дуды

Россия – "чужая" семьи народов восточной Европы, поскольку "именно она является причиной многовековых страданий всего нашего края"

Об этом заявил советник президента Польши по внешней политике Якуб Кумох, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

Он отметил, что Россию никто не ждет в Европе: "Нет, потому что Россия чужая".

"Украинцы, белорусы, литовцы, поляки - наши. Россияне - не наши. .... У нее (России. - Ред.) также нет ни одного наследия, хотя бы отдаленно похожего на Первую Польскую республику", - сказал советник Дуды.

Как выразился чиновник, Россия – "глубоко неевропейская и нехристианская, и то, что кажется нам европейским и христианским, в ней только фасад".

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