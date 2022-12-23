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Россию в Европе никто не ждет, она чужая, в отличие от украинцев и белорусов, - советник Дуды

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Россию в Европе никто не ждет, она чужая, в отличие от украинцев и белорусов, - советник Дуды
Россия – "чужая" семьи народов восточной Европы, поскольку "именно она является причиной многовековых страданий всего нашего края"

Об этом заявил советник президента Польши по внешней политике Якуб Кумох, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

Он отметил, что Россию никто не ждет в Европе: "Нет, потому что Россия чужая".

"Украинцы, белорусы, литовцы, поляки - наши. Россияне - не наши. .... У нее (России. - Ред.) также нет ни одного наследия, хотя бы отдаленно похожего на Первую Польскую республику", - сказал советник Дуды.

Как выразился чиновник, Россия – "глубоко неевропейская и нехристианская, и то, что кажется нам европейским и христианским, в ней только фасад".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша и страны Балтии – в "списке целей" РФ, - МИД Польши

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Топ комментарии

  • Денис Коновалов 4caafe82
    А білоруси тут яким боком ?
  • Aleksander Jakuszew d82b35b1
    Потому что беларусь была частью Польши и Литвы. Не было такого отдельного государства.
  • Виталий Танчик 0fc3d8f4
    "Aleksander" откровенно смешон со своим заявлением касательно Белоруси, т.к. именно Беларусь являлась одним из наибольших княжеств в Великом княжестве Литовском, Руськом, Жимойськом, а именно Литовским. Более того, территория Смоленской области была частью сего княжества, и сей конгломерат народов, где украинцы были представлены Руським княжеством, постоянно вёл войны с княжеством Московским!!! У рашистов называют "историей" сказку сочиняемую со времён Екатерины 2-й в разных интерпритациях, когда последнюю из присоединённых к Руси территорий, княжество Московское, вдруг, скакого то будуна стали называть какой то там "русью". Именно тогда ещё изобрели всякие названия типа "Московской Руси", "Киевской Руси", и т.п., а Русь всегда была одна, со столицей в Киеве, и никакой иной не было!!! И всё это только ради того, чтобы оправдать искусственное название назначенное Петром 1 в 1721 году - "РоССия", а затем и национальность "руССкий" вместо московит!!! А теперь РЕАЛЬНО искусственные говорят об "искусственности" иных народов и стран, с которыми московиты всегда враждовали!!! А основой лживой "истории" у рашистов стали "летописи" которые имеются ТОЛЬКО в переводе при ОТСУТСТВИИ оригиналов, мол "сгорели нечаянно"! Ложь на лжи у рашистов сидит, и ложью погоняет!!!
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