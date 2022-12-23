В следующем году Нидерланды выделят в поддержку Украины 2,5 млрд евро. ИНФОГРАФИКА

Нидерланды закладывают на все виды поддержки Украины в течение следующего года 2,5 млрд евро.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом заявил премьер Марк Рютте после телефонного разговора с президентом Украины.

"Столько, сколько Россия будет продолжать войну против Украины, Нидерланды будут помогать Украине - военной, гуманитарной и дипломатической поддержкой. Мы закладываем на это 2,5 млрд евро на 2023 год. Украина может полагаться на Нидерланды. Только что подтвердил это в разговоре с президентом Владимиром Зеленским", - написал Рютте.

В добавленной премьером инфографике детализируют, что эти средства охватывают дальнейшую военную и гуманитарную помощь, помощь с ремонтом инфраструктуры и восстановлением, дипломатическую поддержку и финансирование работы специалистов для расследования военных преступлений.

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