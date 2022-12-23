Белорусского "рельсового партизана" Мельника, которому при задержании прострелили колени, приговорили к 16 годам
Об этом белорусские правозащитники сообщили в телеграм-канале dissidentby, передает Цензор.НЕТ.
Также Виталия Мельника оштрафовали на 300 базовых величин – 9,6 тыс. белорусских рублей (около 120 тыс. грн).
Мельнику инкриминировали "акт терроризма", оскорбление белорусского диктатора Александра Лукашенко и незаконное хранение огнестрельного оружия.
В материалах дела утверждали, что в марте Мельник поджег релейный шкаф светофора автоматической блокировки на белорусской железной дороге, что вывело из строя систему сигнализации.
Во время задержания белорусские силовики прострелили мужчине колени. В генпрокуратуре заявляли, что он якобы мог оказать "вооруженное сопротивление".
Еще в ноябре Мельник до сих пор передвигался по СИЗО на костылях, потому что мышцы на правой ноге не восстановились.
Напомним, после начала полномасштабного вторжения России в Украину "рельсовые партизаны" пытались помешать поездам с российской военной техникой двигаться в сторону Украины.