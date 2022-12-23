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Белорусского "рельсового партизана" Мельника, которому при задержании прострелили колени, приговорили к 16 годам

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Белорусского "рельсового партизана" Мельника, которому при задержании прострелили колени, приговорили к 16 годам
Суд в Беларуси вынес Виталию Мельнику приговор в виде 16 лет колонии строгого режима. Судьи считают, что он поджег в марте релейный шкаф светофора, выведя из строя систему сигнализации на железной дороге.

Об этом белорусские правозащитники сообщили в телеграм-канале dissidentby, передает Цензор.НЕТ.

Также Виталия Мельника оштрафовали на 300 базовых величин – 9,6 тыс. белорусских рублей (около 120 тыс. грн).

Мельнику инкриминировали "акт терроризма", оскорбление белорусского диктатора Александра Лукашенко и незаконное хранение огнестрельного оружия.

В материалах дела утверждали, что в марте Мельник поджег релейный шкаф светофора автоматической блокировки на белорусской железной дороге, что вывело из строя систему сигнализации.

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Во время задержания белорусские силовики прострелили мужчине колени. В генпрокуратуре заявляли, что он якобы мог оказать "вооруженное сопротивление".

Еще в ноябре Мельник до сих пор передвигался по СИЗО на костылях, потому что мышцы на правой ноге не восстановились.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения России в Украину "рельсовые партизаны" пытались помешать поездам с российской военной техникой двигаться в сторону Украины.

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Топ комментарии

  • Stanislav Lagutsky
    Мельника потрібно внести в списки на обмін полоненими це наш обов"язок бо він допомогав Україні
  • Zalet
    А они вообще люди?
    Прострелить колени парню.
    Думаю за детьми Лукашенко будет нехилый хантинг идти.
  • Hanka Panyanka
    Мельник - явно українське коріння..., білоруси б просто рейки ганчіркою протерли, та й все..., жаль хлопця...
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