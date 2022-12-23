В Бундестаге требуют от Шольца усилить помощь Украине и предоставить Leopard

Представители Партии зеленых, являющейся членом правящей коалиции Германии, требуют от канцлера Олафа Шольца передать Украине танки Leopard 2.

Об этом сообщает немецкое издание Spiegel, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

После объявления США о том, что Украина получит системы противовоздушной обороны Patriot, Зеленые начали оказывать давление на Шольца, чтобы он расширил военную помощь Украине.

По словам члена политсилы Сары Нанни, Patriot закроют пробелы в военном потенциале Украины, однако ей нужны возможности для освобождения оккупированных территорий.

"Теперь Германия должна использовать импульс, а также скорректировать качество своей военной поддержки. Это также включает в себя поставки основных боевых танков и бронетранспортеров западного образца, таких как основной боевой танк Leopard", - сказала Нанни.

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Глава немецко-украинской парламентской группы Робин Вагенер заявил, что запросы Украины на западные танки не несбыточная мечта, а основываются на анализе потребностей на фоне мобилизации в России.

"Германия должна использовать свои навыки, чтобы взять на себя ответственность за лидерство здесь. Инициативы объединения различных подобных систем, таких как основной боевой танк Leopard, в ЕС и НАТО необходимы. Это создает синергию, которая дает Украине больше возможностей по защите своего суверенитета и территориальной целостности", - отметил парламентарий.

Он подчеркнул, что Германия должна делать больше для поддержки обороны Украины, а лучшей защитой гражданских от ударов по критической инфраструктуре будет эффективная ПВО.

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Канцлер Шольц и правящая коалиция разными способами объясняли, почему не дают добро на Leopard для ВСУ: это якобы не поддерживает часть электората, так будто нужно согласовывать с союзниками или долго учиться управлять танком, что у Украины нет инфраструктуры для их обслуживания. Также озвучивалось, что Германия не даст бронетехнику первой, пока не сделают США с танком Abrams.