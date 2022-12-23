В Бундестаге требуют от Шольца усилить помощь Украине и предоставить Leopard
Об этом сообщает немецкое издание Spiegel, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.
После объявления США о том, что Украина получит системы противовоздушной обороны Patriot, Зеленые начали оказывать давление на Шольца, чтобы он расширил военную помощь Украине.
По словам члена политсилы Сары Нанни, Patriot закроют пробелы в военном потенциале Украины, однако ей нужны возможности для освобождения оккупированных территорий.
"Теперь Германия должна использовать импульс, а также скорректировать качество своей военной поддержки. Это также включает в себя поставки основных боевых танков и бронетранспортеров западного образца, таких как основной боевой танк Leopard", - сказала Нанни.
Глава немецко-украинской парламентской группы Робин Вагенер заявил, что запросы Украины на западные танки не несбыточная мечта, а основываются на анализе потребностей на фоне мобилизации в России.
"Германия должна использовать свои навыки, чтобы взять на себя ответственность за лидерство здесь. Инициативы объединения различных подобных систем, таких как основной боевой танк Leopard, в ЕС и НАТО необходимы. Это создает синергию, которая дает Украине больше возможностей по защите своего суверенитета и территориальной целостности", - отметил парламентарий.
Он подчеркнул, что Германия должна делать больше для поддержки обороны Украины, а лучшей защитой гражданских от ударов по критической инфраструктуре будет эффективная ПВО.
Канцлер Шольц и правящая коалиция разными способами объясняли, почему не дают добро на Leopard для ВСУ: это якобы не поддерживает часть электората, так будто нужно согласовывать с союзниками или долго учиться управлять танком, что у Украины нет инфраструктуры для их обслуживания. Также озвучивалось, что Германия не даст бронетехнику первой, пока не сделают США с танком Abrams.