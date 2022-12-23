В оккупированном Крыму проходит скрытая мобилизация, - Центр национального сопротивления

Россияне пытаются поощрить крымчан воевать против Украины. Однако крымчане отказываются от мобилизации в армию РФ.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"В настоящее время на временно оккупированном полуострове продолжаются меры скрытой мобилизации в ряды российских оккупационных войск. Однако в публично россияне пытаются сделать службу в армии РФ более популярной. Следовательно, обещают военным получение земельного участка в Крыму, если те пойдут воевать против Украины", - говорится в сообщении.

В Центре национального сопротивления напоминают, что принудительно мобилизованные могут сдаться в плен украинским военным. Для этого нужно обратиться по контактным номерам телефона горячей линии "Хочу жить": +38 066 580 34 98 та +38 093 119 29 84.

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