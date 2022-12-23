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Иран совершает "огромную стратегическую ошибку", поддерживая РФ в войне против Украины, - Боррель

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Иран совершает "огромную стратегическую ошибку", поддерживая РФ в войне против Украины, - Боррель
Высокий представитель ЕС по внешней и политике безопасности Жозеп Боррель осудил Иран за поддержку России в ее полномасштабной войне против Украины, призвав иранские власти прекратить военную помощь Москве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Тегерану известно о продолжающихся военных преступлениях России, направленных против гражданской инфраструктуры. Иран совершает огромную стратегическую ошибку, он выбирает ложный путь и разрушает свой авторитет, когда делает вид, что не становится ни на чью сторону в этой войне", - сказал главный дипломат ЕС.

Боррель добавил, что поднял этот вопрос перед министром иностранных дел Ирана, и тот в ответ "решительно возразил, что Иран предоставляет беспилотники России, и утверждал, что такие поставки имели место только до нападения России" на Украину.

Также Боррель призвал иранские власти прекратить казни и кровавые репрессии против мирных протестующих.

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    Два чоботи пара з кацапами.
  • Валентин Коваль
    Була ж світська держава -- як цим аятоллам вдалося іх охмурити .
  • Иван Шумейко
    Иран ментально такой-же ******* как и парашка,даже более *******.Европа не жила при тоталитаризме и к сожалению не может этого понять. Я жил при тоталитаризме, и рекомендую Европе превентвно ****** по АЕС Ирана,по всем военным заводам Ирана. Как это делают в Израиле. Вы не сможете переубедить сумасшедших иначе как закрыть их в отдельной камере и подключить электрошок. Я отказываюсь верить в то что Европа настолько глупая чтобы не понимать это! Цивилизация должна давить варваров и мракобесов. Иначе у меня для цивилизации плохие новости. И для Европы и для США
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