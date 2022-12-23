Иран совершает "огромную стратегическую ошибку", поддерживая РФ в войне против Украины, - Боррель

Высокий представитель ЕС по внешней и политике безопасности Жозеп Боррель осудил Иран за поддержку России в ее полномасштабной войне против Украины, призвав иранские власти прекратить военную помощь Москве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Тегерану известно о продолжающихся военных преступлениях России, направленных против гражданской инфраструктуры. Иран совершает огромную стратегическую ошибку, он выбирает ложный путь и разрушает свой авторитет, когда делает вид, что не становится ни на чью сторону в этой войне", - сказал главный дипломат ЕС.

Боррель добавил, что поднял этот вопрос перед министром иностранных дел Ирана, и тот в ответ "решительно возразил, что Иран предоставляет беспилотники России, и утверждал, что такие поставки имели место только до нападения России" на Украину.

Также Боррель призвал иранские власти прекратить казни и кровавые репрессии против мирных протестующих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иран хочет наращивать поставки передовых вооружений России, - глава Моссад Барнеа