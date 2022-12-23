Более 1 млн украинцев получили зимнюю помощь от Агентства ООН по делам беженцев

В последние месяцы одним из приоритетных направлений работы Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) является поддержка украинцев в зимний период. В первую очередь помощь направлена на внутренне перемещенных лиц и другие уязвимые категории населения, пострадавшие от войны.

Об этом сообщает в телеграме Министерство реинтеграции, передает Цензор.НЕТ.

Программа поддержки предусматривает обеспечение временным жильем, предоставление материалов для ремонта и утепления домов, а также обеспечение обогревателями, одеялами, теплыми вещами и другими предметами первой необходимости в холодное время года. Также агентство выплачивает пособие на покрытие зимних нужд.

По информации, размещенной на сайте гуманитарной организации, программа зимней помощи уже охватила более 1 миллиона человек в Украине. В частности, предметы первой необходимости (пледы, термосы, обогреватели, одежда) получили более 800 тысяч человек, денежные выплаты – почти 300 тысяч человек, материалы для ремонтов и утепления домов – более 12 тысяч человек. Кроме того, 55 генераторов были доставлены на критические объекты в 12 областей.

УВКБ ООН и Минреинтеграции уже долгое время тесно сотрудничают и имеют ряд общих проектов. Основные из них – это обустройство мест компактного проживания ВПЛ, восстановление поврежденных домов в Киевской области, а также поставка предметов первой потребности на освободившиеся территории на востоке и юге Украины.

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