Россия существенно продвинулась в достижении "демилитаризации" Украины, - Песков
46 748160
Россия продвигается в достижении так называемой "демилитаризации".
Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
Накануне на пресс-конференции Путин заявил, что "украинская ВПК если не обнулилась полностью, то стремительно к этому движется".
В ответ на вопрос, можно ли это считать выполнением одной из целей войны, то есть демилитаризации Украины, Песков объяснил: "Можно констатировать, что здесь существенное продвижение - в демилитаризации".