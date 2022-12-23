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Россия существенно продвинулась в достижении "демилитаризации" Украины, - Песков

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Россия существенно продвинулась в достижении "демилитаризации" Украины, - Песков
Россия продвигается в достижении так называемой "демилитаризации".

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

Накануне на пресс-конференции Путин заявил, что "украинская ВПК если не обнулилась полностью, то стремительно к этому движется".

В ответ на вопрос, можно ли это считать выполнением одной из целей войны, то есть демилитаризации Украины, Песков объяснил: "Можно констатировать, что здесь существенное продвижение - в демилитаризации".

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  • Sophia-Maria Duglass
  • Игорь Гоптарев ded417ec
    Пи-дёж , усатый таракан!
  • Враг рода человеческого 666
    Особенно 100 000 рашко жмуров продвинулись. Метра на 2 под землю, достижение че уж там
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