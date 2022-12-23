Бывший президент Грузии Маргвелашвили собирает подписи, чтобы Саакашвили выпустили за границу.

Четвертый президент Грузии Георгий Маргвелашвили, являвшийся политическим оппонентом Михаила Саакашвили, инициировал обращение с требованием выпустить политика за границу на лечение.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Новости-Грузия".

Под обращением подписались более 130 бывших чиновников.

"Мы не обсуждаем вопрос вины президента Саакашвили. Мы говорим: смертная казнь запрещена Конституцией Грузии, как и пытки, бесчеловечное поведение, унижающее достоинство", - говорится в заявлении.

Авторы заявления предупреждают, что гибель Саакашвили будет иметь крайне губительные внутренние и внешние политические последствия.

"Каков будет исторический приговор нам самим, если грузинское государство пытками в тюрьме убьет Михаила Саакашвили, личного врага Путина?", - говорится в заявлении.

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В документе содержится ссылка на оценки независимых консилиумов врачей о том, что Саакашвили находится в критическом состоянии и если помощь не будет предоставлена, все завершится его смертью.

"Следует учитывать, что грузинское общество еще не оправилось от травмы насильственной смерти первого президента Грузии", - напоминают авторы заявления.

"Несмотря на политические разногласия, не следует втягиваться в водоворот мести; мы, граждане Грузии, не должны допустить, чтобы Михеил Саакашвили умер от пыток. Его следует срочно отправить за границу на лечение. Это то, что выше партийных интересов. Это на пользу. истории, политической целесообразности, человечности и цивилизованности, призываем всех объединиться ради этого!, - говорится в обращении.

Заявление подписали четвертый президент Грузии Георгий Маргвелашвили, бывшие главы парламентов Давид Бакрадзе, Нино Бурджанадзе и Давид Усупашвили, Немо Бурчуладзе – "1990-1991 гг., председатель парламента в изгнании"; три эксглава Конституционного суда, бывшие депутаты и министры. Под заявлением уже более 130 подписей людей, находившихся у власти в Грузии в разные годы.

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В правящей партии "Грузинская мечта" уже прокомментировали обращение, назвав тех, кто его подписал "фан-клубом Саакашвили".

Напомним, 20 ноября адвокат Саакашвили заявил, что его клиента отравили после ареста. Пенитенциарная служба Грузии утверждает, что не видела никаких доказательств отравления. После этого адвокат предоставил заключение американскому врачу, который проанализировал образцы волос и ногтей Саакашвили. Вывод подтверждает, что у экспрезидента – отравление тяжелыми металлами и зависимость от медицинских препаратов.

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