В Черном море Россия держит 9 кораблей, среди них один ракетоноситель с "Калибрами", - ВМС ВСУ

В Черном и Азовском морях на боевом дежурстве Россия держит 11 кораблей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-страницу ВМС ВСУ.

"В Черном море на боевом дежурстве находятся 9 вражеских кораблей, из них 1 носитель крылатых ракет "калибр" общий залп составляет – 4 ракеты, в Азовском море находиться 2 вражеских корабля. В Средиземном море – 9 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылат "калибр" общий залп которых составляет – 72 ракеты", - говорится в сообщении.

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