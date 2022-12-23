"Россия потеряла европейский рынок газа - навсегда",- замдиректора МВФ Рашкован

Россия окончательно потеряла доступ на европейский газовый рынок, потому что в Европе наконец-то поняли, что российский газ – это оружие, а не экономический инструмент.

Об этом в интервью Укринформу заявил заместитель исполнительного директора Международного валютного фонда Владислав Рашкован, передает Цензор.НЕТ.

"Россия потеряла европейский рынок газа – навсегда. Не существует возможности, чтобы Европа снова согласилась бы лезть в эту ловушку России", - заметил представитель руководства Фонда.

Он напомнил, что Украина предупреждала европейских партнеров с 2014 года, что это "оружие, а не экономический инструмент".

Рашкован также подчеркнул, что санкции против РФ действуют эффективно, и в долгосрочном плане у России нет никаких экономических перспектив.

"Именно поэтому на следующий год экономика РФ по прогнозам определена с "минусом". Они потеряли доступ к технологиям, международным деньгам, глобальным компаниям. Структурно – это большое влияние на российскую экономику", – подчеркнул Рашкован.

Он также отметил, что большое потенциальное влияние будут иметь "нефтяные" ограничения против РФ, введенные в декабре.

"Это является наиболее влиятельной санкцией для экономики России, потому что основные доходы кремля от нефти в дальнейшем будут постоянно уменьшаться", - добавил он.

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