"Россия потеряла европейский рынок газа - навсегда",- замдиректора МВФ Рашкован
Об этом в интервью Укринформу заявил заместитель исполнительного директора Международного валютного фонда Владислав Рашкован, передает Цензор.НЕТ.
"Россия потеряла европейский рынок газа – навсегда. Не существует возможности, чтобы Европа снова согласилась бы лезть в эту ловушку России", - заметил представитель руководства Фонда.
Он напомнил, что Украина предупреждала европейских партнеров с 2014 года, что это "оружие, а не экономический инструмент".
Рашкован также подчеркнул, что санкции против РФ действуют эффективно, и в долгосрочном плане у России нет никаких экономических перспектив.
"Именно поэтому на следующий год экономика РФ по прогнозам определена с "минусом". Они потеряли доступ к технологиям, международным деньгам, глобальным компаниям. Структурно – это большое влияние на российскую экономику", – подчеркнул Рашкован.
Он также отметил, что большое потенциальное влияние будут иметь "нефтяные" ограничения против РФ, введенные в декабре.
"Это является наиболее влиятельной санкцией для экономики России, потому что основные доходы кремля от нефти в дальнейшем будут постоянно уменьшаться", - добавил он.