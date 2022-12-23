Германский железнодорожный перевозчик Deutsche Bahn направил "Укрзализныце" 63 генератора, в январе планирует передать еще 325

Германский железнодорожный перевозчик Deutsche Bahn отправил "Укрзализныце" генераторы для налаживания работы в условиях дефицита электроэнергии, вызванного обстрелами Россией энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Первая партия в составе 63 генераторов была отправлена в пятницу с железнодорожной станции в Ганновере в Киев, а в январе Deutsche Bahn планирует передать еще 325 меньших аварийных генераторов. Передача является безвозмездной помощью "Укрзализныци".

Как пояснил генеральный директор Deutsche Bahn Рихард Лутц, генераторы обеспечат электроэнергию и отопление на железнодорожных станциях и ремонтных заводах, а также будут использоваться непосредственно в поездах.

325 аварийных электрогенераторов, которые получит "Укрзалізниця" в январе, будут использоваться для обеспечения электроэнергией пассажиров и рабочих мест украинских железнодорожников.

В сентябре Deutsche Bahn и "Укрзализныця" подписали меморандум о взаимопонимании, в котором договорились о долгосрочном партнерстве. В первую очередь речь идет о помощи в послевоенном восстановлении железнодорожных путей и модернизации грузовых коридоров и терминалов.

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