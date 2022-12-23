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Германский железнодорожный перевозчик Deutsche Bahn направил "Укрзализныце" 63 генератора, в январе планирует передать еще 325

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Германский железнодорожный перевозчик Deutsche Bahn направил "Укрзализныце" 63 генератора, в январе планирует передать еще 325
Германский железнодорожный перевозчик Deutsche Bahn отправил "Укрзализныце" генераторы для налаживания работы в условиях дефицита электроэнергии, вызванного обстрелами Россией энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Первая партия в составе 63 генераторов была отправлена в пятницу с железнодорожной станции в Ганновере в Киев, а в январе Deutsche Bahn планирует передать еще 325 меньших аварийных генераторов. Передача является безвозмездной помощью "Укрзализныци".

Как пояснил генеральный директор Deutsche Bahn Рихард Лутц, генераторы обеспечат электроэнергию и отопление на железнодорожных станциях и ремонтных заводах, а также будут использоваться непосредственно в поездах.

325 аварийных электрогенераторов, которые получит "Укрзалізниця" в январе, будут использоваться для обеспечения электроэнергией пассажиров и рабочих мест украинских железнодорожников.

В сентябре Deutsche Bahn и "Укрзализныця" подписали меморандум о взаимопонимании, в котором договорились о долгосрочном партнерстве. В первую очередь речь идет о помощи в послевоенном восстановлении железнодорожных путей и модернизации грузовых коридоров и терминалов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзализныця" обновила график движения поездов

Топ комментарии

  • Zalet
    Пипец.
    Все же существует добро и зло.
    Немцы, пережившие неимоверные потрясения, сохранили в себе состродание.
  • Petrov Viktor
    Зер гут, помню при ещё при совке чистенькие, новенькие, двухэтажные вагоны в побежденной оккупированной Восточной Германии.
  • volley
    Для диспетчерских пунктов генераторы.
    Это просто оксюморон -немцы помогают!!! украинцам!!!! бороться с рашкой!!!!!
    Вы себе бы такую мысль еще 10 лет назад допускали?
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