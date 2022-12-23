РФ отправила на войну против Украины около 40 тыс. заключенных, - Белый дом

Россия все больше полагается на частную военную компанию "Вагнера", приближенного к Путину олигарха Евгения Пригожина для ведения полномасштабной войны в Украине.

Об этом сообщил координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

По оценкам американской стороны, сейчас силы ЧВК "Вагнера" в Украине насчитывают 50 тысяч наемников, из которых 10 тысяч являются "контрактниками", а остальные 40 тысяч - осужденные, причем эта оценка занижена.

По словам Кирби, основатель ЧВК "Вагнера" Пригожин и связанные с ним лица вербуют осужденных в российских тюрьмах для участия в боевых действиях в Украине, поскольку другие пути вербовки не являются такими успешными. Некоторые из заключенных, которых завербовали в наемники, имеют "серьезные медицинские проблемы", добавил он.

Кроме того, по оценкам Белого дома, Пригожин тратит более 100 миллионов долларов в месяц на финансирование операций ЧВК "Вагнера" в Украине, а его "частная армия" воюет вместе с российскими войсками.

"Для нас совершенно очевидно, что группа "Вагнера" становится центром силы, который конкурирует с российскими военными и другими российскими министерствами", - подытожил Кирби.

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