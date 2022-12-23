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Глава Евросовета Мишель высказался за прекращение членства России в Совбезе ООН

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Глава Евросовета Мишель высказался за прекращение членства России в Совбезе ООН
Необходимо установить механизм прекращения членства России в Совете безопасности ООН. Поскольку она вызывающе нарушает международное право.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Европейского совета Шарля Мишеля в интервью телеканалу RTVi.

"Думаю, что в международном праве есть недостаток, если постоянный член Совбеза ООН, в этом случае Россия, вопиюще нарушает международное право. На мой взгляд, следовало бы установить механизм прекращения членства: я не говорю о полном исключении России, но как минимум о прекращение членства России в Совбезе", - сказал Мишель.

Впрочем, по его словам, сейчас это якобы "невозможно", поскольку "приведет в тупик сам концепт безопасности ООН".

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"Мы хорошо видели, что до начала боевых действий в Украине (войны - ред.) концепт безопасности ООН уже сильно барахлил и испытывал немало трудностей в функционировании при решении больших международных проблем. Итак, я среди тех, кто считает, что рано или поздно реформа функционирования ООН будет обязательна", - прогнозирует Мишель.

Напомним, еще в феврале, в начале полномасштабного вторжения Россия наложила вето на резолюцию ООН с требованием прекратить войну против Украины.

Добавим, президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Российская Федерация оккупировала место в Совбезе ООН, но "никто в мире уже не хочет слышать ее ложь".

При этом недавно СМИ сообщили, что Конгресс США рассмотрит резолюцию об исключении России из Совбеза ООН.

Также читайте: В Конгрессе США предлагают исключить Россию из Совбеза ООН

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Топ комментарии

  • Petrov Viktor
    zомби не місце серед людей.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    не наказанное зло борзеет !!!

    и чем скорее это поймут члены (в хорошем смысле))) ООН тем скорее выгонят рашку - члена (в анатомическом смысле)
  • Sophia-Maria Duglass
    Тамара Горіха Зерня

    Вчора у інтерв'ю Латвійському радіо я розповідала про те, як росіяни поводяться з тваринами. Про те, що вони катують звірят.

    Про селекційні ферми на Харківщині і Херсонщині, де вони вирізали шматки м'яса із живих тварин, а селяни потім знаходили і добивали цих нещасних, замучених створінь.

    На цьому епізоді перекладачка розплакалася. Я ні, не тому що мені не шкода, а просто є відчуття зосередженості і скрупульозності, з яким ми повинні говорити про ці злочини.

    А увечері ми всі прочитали про катівні для дітей. Ми маємо справу з примітивним, чистим, абсолютним злом. З країною, а якій на межі похибки не відсоток садистів, а відсоток нормальних людей.

    Як у звичайних суспільствах присутність одного маніяка на мільйон не робить усю націю маніяками, так і на росії присутність однієї нормальної на мільйон людей не робить здоровими увесь народ.
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