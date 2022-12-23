Российскую активистку Полюдову, которая выступала в поддержку Украины, приговорили к 9 годам лишения свободы

Второй Западный окружной военный суд в Москве признал активистку из Краснодарского края России Дарью Полюдову виновной в создании экстремистского сообщества "Левое сопротивление" и призывах к терроризму. Ее приговорили к девяти годам лишения свободы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Согласно решению суда, Полюдова создала оппозиционное движение, члены которого пытались "дискредитировать органы власти" России и провоцировать стычки с сотрудниками полиции. Утверждается, что она сделала это, потому что "отрицательно относилась к действующей в Российской Федерации системе государственной власти и ее федеральному устройству".

В 2021 г. Второй западный окружной суд Москвы уже признавал Полюдову виновной в публичных призывах к экстремистской деятельности и оправдании терроризма. До этого она отбыла наказание в колонии по обвинению в призывах к экстремизму и сепаратизму.

Полюдова участвовала в акциях в поддержку Украины, украинских активистов и арестованных крымских татар. Она была организатором "Марша за федерализацию Кубани". Правозащитный центр "Мемориал" признал ее политзаключенной.

Кроме краснодарской активистки, которая в последние годы жила в Москве, по делу о "Левом сопротивлении" обвиняют ее знакомых Кирилла Котова, Елену Крылову, Игоря Кузнецова, Андрея Романова, Сергея Кирсанова. Котову также вынесли приговор сегодня – ему назначили три года лишения свободы условно, сообщили в сети.

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